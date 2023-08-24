Убив співмешканку покійного товариша – буковинця засуджено до 7 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької окружної прокуратури за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України) жителя Чернівців засуджено до 7 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у січні цього року, під час розпивання алкогольних напоїв з місцевою жителькою, 58-річний чоловік наніс жінці численні тілесні ушкодження не сумісні з життям.

Свою вину підсудний визнав повністю та пояснив, що вчинив вказаний злочин під час раптово виниклого конфлікту. Потерпілу він знав – жінка співмешкала та доглядала за його хворим товаришем. Після смерті товариша він вирішив провідати потерпілу та забрати деякі речі покійного. Під час вживання спиртного між ними виник конфлікт, який переріс у бійку, що закінчилась смертю потерпілої.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура