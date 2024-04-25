Убив, завдавши 26 ножових поранень: поліція Київщини повідомила про підозру зловмиснику
Подія сталася у Фастівському районі на залізничній станції Вишняки. Перехожий виявив закривавлене тіло чоловіка та повідомив до поліції.
Правоохоронці з’ясували, що під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка. 42-річний зловмисник завдав численні удари ножем в обличчя та спину 39-річному чоловікові. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.
Поліцейські затримали зловмисника за місцем проживання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
У суді чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За фактом умисного вбивства та за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років за ґратами.
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet