Учасники злочинного угруповання розікрали понад ₴2 млн. бюджетних грошей на вивезенні та захороненні сміття зі Львова

Організував протиправну діяльність керівник та власник приватного перевізника сміття. У спільники взяв логіста своєї фірми, а також власника, заступника директора та начальника служби безпеки інших приватних фірм, що надавали аналогічні послуги.

Працювали учасники угруповання наступним чином: подавали до Львівської міськради документи із неправдивими відомостями із завищеним обсягом наданих послуг, а також неправдивою відстанню до звалищ, куди звозили сміття. На цій підставі отримували з міського бюджету відповідні кошти. Крім того, сміття переважно вивозили вночі без відповідних дозволів та документів, а отримані таким чином гроші розподіляли між усіма учасниками угруповання.

Відомо, що на такій схемі фірмам безпідставно виплатили понад 2 млн грн коштів з місцевого бюджету – сума завданих збитків.

Викрили злочинне угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції.

Сьогодні, вночі 25 травня, правоохоронці під час відвантажування сміття затримали автомобіль, у водія якого були відсутні документи на вивантаження та захоронення сміття.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури організатору та чотирьом учасникам злочинного угруповання було повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Наразі поліцейські проводять санкціоновані обшуки на території Житомирської, Львівської та Київської областей в офісах підприємств перевізників сміття, комунальних підприємствах, у місцях незаконного захоронення відходів та проживання причетних осіб.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України