Учасники злочинної групи організували масштабне виробництво підроблених акцизів та збували їх по всій Україні

Київською місцевою прокуратурою № 7 скеровано до суду обвинувальний акт відносно організатора та 4 учасників злочинної групи, які здійснювали масштабне виробництво підроблених марок акцизного податку та збували їх на території всієї України (ч. 3 ст. 199 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, учасники злочинної групи, до складу якої входило 13 осіб, використовуючи промислове обладнання, організували у двох підпільних цехах, розташованих у Львівській області, виробництво підроблених марок акцизного податку. У подальшому підроблені акцизи через мережу поштових відправлень доставлялися в усі обласні центри України, де їх використовували для введення в обіг недоброякісної алкогольної продукції та тютюнових виробів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2017 року по травень 2018 року зазначені особи виготовили підроблених акцизів на загальну суму понад 51млн гривень.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили близько 3 тонн підроблених марок акцизу, обладнання для їх виготовлення, чорнову бухгалтерію та інші речові докази, що підтверджують злочинну діяльність.

Наразі обвинувальний акт відносно організатора нелегального бізнесу та 4 найактивніших виконавців скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Обвинувальні акти відносно 8 інших підозрюваних скеровано до суду раніше.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва