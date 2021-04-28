Учасники злочинної групи шахраїв заволоділи мідним ломом на 3 мільйони гривень

Під приводом надання послуг із міжнародного перевезення вантажу з Литовської Республіки до України зловмисники заволоділи 22 тоннами мідного лому. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що злочинна група діяла з 2019 року. Організував її 44-річний мешканець Закарпаття. До злочинної діяльності залучив пособників – ще двох мешканців Закарпаття, 38 та 48 років. Всі троє є раніше не судимими.

Діючи від імені існуючого товариства з обмеженою відповідальністю, під приводом надання послуг із міжнародного перевезення вантажу з Литовської Республіки до території України, зловмисники шляхом обману заволоділи 22 тоннами лому міді, який належить іноземній компанії. Цим спричинили майнової шкоди на понад три мільйони гривень.

Викрили учасників групи та задокументували їхню злочинну діяльність слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з Департаментом карного розшуку Нацполіції за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

На підставі ухвал Печерського районного суду м. Києві на території Закарпатської області правоохоронці провели 6 санкціонованих обшуків за місцями проживання осіб, причетних до злочину, та транспортних засобів, які перебувають у їхньому користуванні.

Сьогодні, 28 квітня, трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді у вигляді тримання під вартою.

Управління комунікації Національної поліції України

за матеріалами Головного слідчого управління