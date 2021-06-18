Учасники злочинної «охоронно-поліцейської» організації займалися розкраданням вантажів на Придніпровській залізниці

На території Запорізької області оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції та Служби безпеки України викрили злочинну групу на розкраданні в особливо великих розмірах вугілля та іншого вантажу із потягів «Придніпровської залізниці». До кримінального бізнесу виявилися причетними співробітники поліції та воєнізованої охорони залізниці.

Із липня 2020 року в поле зору працівників Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ та УСБУ в Запорізькій області потрапило злочинне угруповання, яке налагодило схему розкрадання вантажів на «Придніпровській залізниці». До складу групи входили цивільні особи, співробітники воєнізованої охорони залізниці, а також сектору реагування патрульної поліції одного з відділень Бердянського районного відділу поліції.

Вантажі, переважна частина з яких – вугілля, викрадали за попередньо обумовленим планом та чітким розподілом ролей. Після зупинки потяга у зазначеному місці крадене вантажили на автомобілі. Як встановили правоохоронці, за один «наліт» зловмисники могли привласнити 100 тонн вугілля, завдаючи мільйонні збитки.

За зібраними матеріалами оперативників слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом Дніпровської обласної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 1,2 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Щоби припинити діяльність злочинної організації, було проведено спільну спецоперацію. Із санкціонованими обшуками правоохоронці навідалися і до Пологівського районного відділу поліції, відділу поліції у селищі міського типу Чернігівка та за адресами мешкання причетних поліцейських, одного з яких було звільнено зі служби у травні 2021 року за порушення дисципліни.

На теперішній час оголошено про підозру колишньому та діючому інспектору СРПП та п’яти цивільним особам, зокрема організатору групи. Тривають подальші слідчі дії з метою притягнення до відповідальності інших фігурантів злочину.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України