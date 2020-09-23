Учасників злочинної групи, серед яких правоохоронці та іноземець, судитимуть за шахрайське заволодіння майже 20 тисячами євро

Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, завершено досудове розслідування відносно заступника начальника ізолятору тимчасового тримання ГУ Нацполіції в Одеській області підполковника поліції, заступника командира взводу однієї з рот батальйону поліції особливого призначення ГУ НП в Одеській області капітана поліції та двох цивільних осіб.

Підполковник поліції обвинувачується у:

заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190 КК України);

зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28. ч. 2 ст. 364 КК України);

зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Капітан поліції обвинувачується у:

заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190 КК України);

зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28. ч. 2 ст. 364 КК України).

Двоє цивільних осіб обвинувачуються у:

заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідування встановлено, що підполковник та капітан поліції достовірно знаючи про перебування у міжнародному розшуку Інтерполу громадянина Ізраїлю за вчинення злочинів на території Республіки Польща вступили з ним та цивільною особою у злочинну змову. Особи спланували заволодіння грошима двох громадян, які намагалися придбати трактор з Республіки Польща через вищезгаданого іноземця.

Так, 1 жовтня 2019 року в м. Одесі під час передачі коштів правоохоронці, використовуючи символіку Національної поліції з метою створення уяви у потерпілих про їх приналежність до співробітників поліції, зімітували затримання громадянина Ізраїлю та заволоділи грошовими коштами потерпілих у сумі 19 700 євро. Отримані гроші розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд.

Під час обшуків у одного з правоохоронців слідчі виявили та вилучили патрони.

22 вересня 2020 року обвинувальний акт направлено до суду.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Одеська обласна прокуратура. Оперативний супровід – Одеське управління ДВБ Нацполіції України.

ДБР