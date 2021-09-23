Учасницю наркоугруповання, звільнену з-під варти під заставу, знову затримали на збуті психотропів

Поліцейські затримали жінку разом із трьома спільниками у травні цього року за організацію розгалуженої мережі виготовлення та збуту психотропної речовини «амфетамін». Проте, звільнившись з-під варти під заставу, зловмисниця продовжила свою злочинну діяльність.

Жінку знову затримали поліцейські. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України викрили злочинну групу, члени якої налагодили виготовлення та збут амфетаміну.

Троє чоловіків та одна жінка організували діяльність трьох нарколабораторій, які функціонували на території столиці та області. Їх потужності дозволяли зловмисникам збувати в місяць щонайменше 3 тис. доз психотропу.

Національна поліція України