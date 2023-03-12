Учасникам банди, які обкрадали самітних пенсіонерів, суд обрав запобіжні заходи: сума застави склала майже ₴2,5 млн. (фото)

Ужгородський міськрайонний суд розглянув клопотання слідчого, щодо обрання запобіжних заходів членам злочинного угрупування, які обкрадали одиноких людей похилого віку. Відповідно до санкції статті Кримінального кодексу кожному з них загрожує до 8 років ув‘язнення. Досудове розслідування у справі триває

Сьогодні в Ужгородському міськрайонному суді відбувся розгляд клопотання слідчого Ужгородського районного управління поліції, щодо обрання запобіжного заходу для групи зловмисників, які підозрюються у крадіжках грошей та інших цінних речей з помешкань людей похилого віку.

Нагадаємо, затримання фігурантів провели оперативники кримінальної поліції ГУНП в Закарпатській області, 9 березня, в обласному центрі. Серед підозрюваних – три жінки із Запоріжжя та один закарпатець.

Вони проникали у квартири пенсіонерів під виглядом працівників комунальних служб. Поки одні відволікали потерпілих, інші викрадали грошові заощадження й інші цінні речі.

Фігурантам інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ухвали суду усім чотирьом зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення грошової застави у розмірі понад 600 тисяч гривень для кожного.

Наголошуємо, поліцейські продовжують встановлювати інших осіб, які могли потерпіти від дій цих крадіїв. Якщо ви впізнаєте людей, що зображені на фото, і ви стали жертвою їхніх злочинних дій, просимо звернутися на лінію «102» або ж до найближчого відділку поліції.

За скоєне їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області