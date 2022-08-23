Учасників двох злочинних організацій викрили у привласненні ₴10 мільйонів з банківських карток громадян

Використовуючи фішингові ресурси, зловмисники отримували дані банківських карток громадян та надалі привласнювали гроші з їхніх рахунків. Фішинг маскували під ресурси з надання соціальних виплат від держави та країн ЄС.

Схему шахрайства викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції та у співпраці зі службою безпеки Приватбанку.

До вказаних дій причетні учасники двох злочинних організацій. Фігуранти використовували фішингові сайти, які маскували під ресурси з надання соціальних виплат, зокрема Є-підтримки, сайти допомоги від ЄС, державних програм Президента України та ресурси із продажу військової амуніції.

Відомості про банківські картки, які вводили громадяни нібито для отримання матеріальної допомоги, автоматично ставали відомі зловмисникам. Надалі фігуранти привласнювали гроші з рахунків потерпілих.

Загальна сума збитків сягає понад 10 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці встановлюють коло потерпілих осіб.

Із залученням спецпідрозділу поліції «ТОР» правоохоронці провели 42 обшуки на території 15 областей України. За результатами вилучено понад 100 мобільних телефонів, 53 ноутбуки та іншу комп’ютерну техніку, банківські картки, «чорнові» записи, близько 1,5 мільйона гривень готівкою та п’ять автівок. Також заблоковано криптогаманець із близько 40-а тисячами доларів США.

Дев’ятьох учасників злочинних організацій затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3, 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України. Дев’ятьом учасникам злочинних організацій вже оголошено підозру. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри іншим фігурантам. Тривають слідчі дії.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент кіберполіції Національної поліції України