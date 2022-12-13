Учасників «Загону тероборони при президентові» підозрюють у крадіжці цінностей на ₴86 млн. зі зруйнованого російською ракетою приміщення Держпецзв’язку

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у місті Києві розслідує крадіжку в великих розмірах та в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 7 грудня.

3 березня 2022 року уламки збитої російської ракети влучили в будівлю Державного підприємства «Спеціальний зв’язок», що в Києві, площа Вокзальна, 3. Внаслідок чого частково зруйновано огорожу та приміщення ремонтної зони.

Про це стало відомо учасникам добровольчого формування «Загін Територіальної громади при Президентові України» Київської міської територіальної громади № 9.

7 березня у денний час доби добровольці нібито проникли в пошкоджене примішення і, користуючись нагодою, викрали майно, яке зберігалось на мінус другому поверсі, а саме вміст поштових відправлень, зокрема, ювелірні вироби з золота та срібла — сережки, перстні, ланцюжки, кільця, підвіски діаманти, лом зі срібла, лом зі золота та ін.

За інформацією «Спецзв’язку», вартість викраденого майна становить близько 86 млн. грн.

1 липня ДБР повідомило підозри трьом учасникам добровольчого формування. У готельному комплексі, за місцем проживання одного з підозрюваних, вилучено прикраси із золота і срібла. У матеріалах справи також є протокол огляду відео з камер спостереження ремонтної зони ДП «Спецзв’язок. Крім того, мобільні телефони цих осіб фіксувалися за місцем вчинення злочину.

Одного з підозрюваних, в якого знайшли ювелірні вироби, ще з початку липня утримують під вартою із визначенням застави в сумі 744 тисячі гривень. Станом на 7 грудня застава так і не була внесена і суд продовжив строк тримання під вартою ще на два місяці. Інші два фігуранти були поміщені під цілодобовий домашній арешт.

18 жовтня затримали четвертого співучасника із позивним «Маджохед». У нього вдома при обшуку також виявлено ювелірні вироби. Цього чоловіка також помістили під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслету. Його адвокат говорив про необґрунтованість підозри та відсутність ризиків і подавав подяки ТВО командира військової частини за сумлінну службу.

Суд на прохання ДБР продовжив строк досудового слідства до 1 квітня 2023 року.

Слідчий повідомив, що наразі у справі треба допитати ще низку свідків, провести слідчі експерименти з двома підозрюваними. Крім того, очікуються результати 16 судових експертиз — судово-балістичної, холодної зброї, матеріалів, речовин і виробів, гемологічної вибухо-технічної, товарознавчої. Висновки цих експертих будуть враховані при остаточній кваліфікації злочину.