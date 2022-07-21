Учаснику злочинної групи, яка викрала майна з будинку на пів мільйона гривень, повідомлено про підозру

Викрили зловмисника оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області та слідчі обласної поліції. Чоловік входив до складу злочинного угруповання. Маючи контакти з верхівкою криміналітету, неодноразово звертався до неї, аби так звані «смотрящі» допомогли йому «вирішити поточні питання», пов’язані зі злочинною діяльністю.

У січні 2022 року фігурант спланував крадіжку та залучив до її реалізації двох представників злочинної групи. Тоді вони викрали з приватного будинку підприємця майна на 500 тисяч гривень. Збутом речей займався один із спільників, а кошти розподілили між усіма учасниками злочину.

Сьогодні, 21 липня, оперативники провели обшуки за місцями мешкання фігурантів та вилучили майна на 1,3 млн грн: автомобіль, годинники, шуби, гроші та «чорнові» записи.

Крім того, організаторові злочину повідомили про підозру за ст. 255-3 (звернення за застосуванням злочинного впливу) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. У червні 2022 року його спільникам було оголошено підозри за вимагання з громадянина 200 тис. грн та поширення злочинного впливу в суспільстві.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

Національна поліція України