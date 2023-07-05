Учасники організованої групи більше трьох років протиправно утримували та катували гендиректора підприємства

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за фактами незаконного позбавлення волі або викрадення людини, вимагання та катування (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 127 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені у 2012 році організували та викрали генерального директора ЗАТ «Нафтогазвидобування».

До складу цієї організованої групи з п’яти осіб входили колишні представники влади та криміналітету.

Вони утримували потерпілого проти волі в різних місцях, застосовуючи катування, з метою примусити сплатити неіснуючий борг у розмірі 200 млн. долларів США.

Лише у 2021 році учасникам організованої групи було повідомлено про підозру.

Наразі один із співорганізаторів, будучи завчасно попередженим про підозру, у лютому 2021 року вилетів з України і перебуває в міжнародному розшуку.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУ СБУ у місті Києві і Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора