Учасники організованої злочинної групи, перебуваючи у в’язниці, ошукали громадян на ₴100 000

Організував злочинну оборудку 40-річний уродженець регіону, який відбуває покарання у Вінницькій виправній колонії за майнові злочини та розбійний напад. До злочинної групи зловмисник залучив ще двох засуджених. По телефону підозрювані вводили в оману людей, представляючись співробітниками служби безпеки банку, отримували конфіденційну інформацію щодо їх банківських карток та виводили з них усі наявні кошти.

Злочинну схему викрили поліцейські кримінальної поліції спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Вінницькій області та працівниками Вінницької виправної колонії за процесуального керівництва прокуратури Вінницької області.

За словами заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Едгара Папікяна, злочинна група складалась з трьох засуджених віком від 29 до 40 років. В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисники телефонували за випадковими номерами телефонів. Під час розмови вони представлялись співробітниками банку та повідомляли потерпілим неправдиву інформацію про те, що начебто хтось намагається зняти кошти з їх банківських рахунків шляхом розрахунку в інтернет–магазині.

Аби попередити зняття грошей, пропонували співрозмовнику пройти до найближчого банкомату та діючи за їх інструкцією провести певні операції.

Після того, як потерпілі виконали їх вказівки, всі кошти з карток зараховувалися на підконтрольні банківські рахунки членів групи.

Потерпілими від злочинних дій є громадяни України з різних регіонів. Наразі поліція встановлює інших осіб, які постраждали від дій шахраїв.

Працівники поліції провели обшук за місцем відбування покарання засуджених та вилучили ряд доказів, що вказують на їх причетність до злочинної діяльності.

Слідчі повідомили про підозру організатору та учасникам злочинної групи у вчиненні ними злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене організованою групою).

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області