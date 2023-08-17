Учасники організованої злочинної групи постануть перед судом за продаж неіснуючих товарів в Інтернеті

Фігуранти привласнювали кошти громадян під виглядом продажу колекційних монет та предметів антикваріату на популярному інтернет-аукціоні. Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт.

Викрили схему працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції. Зловмисники використовували відомий інтернет-аукціон та заволодівали грошима громадян. Так, 42-річний мешканець столиці зареєстрував фейковий акаунт для проведення торгів, до адміністрування якого залучив свого 59-річного знайомого. Зловмисники виставляли лоти з продажу сувенірних, колекційних та антикварних монет, яких не мали в наявності. «Продавці» обіцяли переможцям відправити лоти поштою після перерахування грошей на підконтрольні фігурантам банківські рахунки. Отримавши гроші, зловмисники «зникали».

Також встановлено, що підприємливі мешканці столиці створили та адміністрували у соціальних мережах фейкові сторінки магазинів з продажу різноманітних товарів, у тому числі меблів, за заниженими цінами. Основною умовою була повна передплата. До протиправної діяльності вони залучили 29-річну мешканку Харкова.

Організатор разом зі спільником займався отриманням банківських карток так званих дропів для подальшого виводу грошей, а також планував злочинну діяльність, координував дії учасників угруповання та розподіляв отриманий прибуток між учасниками групи.

Встановлено 17 злочинних епізодів вчинених фігурантами. Загальна сума завданих збитків становить 330 тисяч гривень.

Слідчі Головного слідчого управління під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора оголосили фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.ч. 2,3,4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Процесуальне керівництво здійснював Офіс Генерального прокурора.

Департамент кіберполіції Національної поліції України