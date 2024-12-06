Учасники ОЗГ на чолі з депутатом Одеської міськради заволоділи нерухомістю на суму понад ₴11 млн.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно адвоката та двох учасників організованої групи, які під керівництвом організатора – депутата Одеської міськради, заволоділи нерухомістю в середмісті Одеси на понад 11 млн гривень.

Їм інкриміновано шахрайське заволодіння комунальним майном та його легалізація, фальсифікація документів та їх використання, самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209 КК України).

Слідством встановлено, що депутат, який був членом постійної комісії Одеської міськради з комунальної власності, розробив схему незаконного збагачення через реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості, які прямо або опосередковано були власністю територіальних громад.

До свого плану він залучив знайомого адвоката та виконавців із кола довірених осіб.

Спільники підшукували комунальні приміщення першого та другого поверхів в центрі Одеси, орендували їх через підконтрольні громадські організації та підприємства, а потім викупали на неконкурентній основі.

Після цього збільшували площу вже викуплених приміщень за рахунок горищ і підвалів та на підставі сфальсифікованої документації реєстрували право власності на підставних осіб.

Частину незаконно отриманих у власність нежитлових приміщень переобладнали у житлові квартири та реалізували добросовісним набувачам.

У такий спосіб учасники організованої групи заволоділи трьома об’єктами нерухомості в середмісті Одеси та земельною ділянкою у Пересипському районі, спричинивши територіальній громаді понад 11 млн грн збитків.

Обвинувачених викрито у травні цього року та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

В рамках кримінального провадження з метою відшкодування збитків прокуратурою подано цивільний позов.

Стосовно депутата-організатора матеріали виділено в окреме провадження та оголошено у міжнародний розшук.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід – УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури