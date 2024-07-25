Учасники злочинної групи отримали понад мільйон гривень компенсації від держави за виписані електронні рецепти

Через електронний кабінет лікаря фігуранти виписували електронні рецепти для фіктивних пацієнтів та отоварювали їх в аптеках. Схема діяла майже два роки – за цей час зловмисники отримали компенсацію від Національної служби здоров’я України у розмірі понад 1 млн гривень.

Слідчі встановили, що до організації злочинної групи причетний сімейний лікар, який зареєстрував ФОП та мав ліцензію на здійснення лікарської діяльності. Він розробив план, як за допомогою медичної програми «HELSI» отримати з державного бюджету компенсацію за виписані електронні рецепти. До злочинної групи чоловік залучив свою дружину та ще двох спільників, спільно з якими створював в системі облікові записи пацієнтів та укладав з ними фіктивні декларації як сімейний лікар. Реєстрація кабінету пацієнта відбувалася на спеціально придбані нові стартові пакети мобільних операторів. Далі в систему вводилися данні про хворобу «пацієнта» та оформлювався рецепт на ліки, який згідно з державною програмою «Доступні ліки» можна отримати безкоштовно. Така схема дозволяла отримати відшкодування від держави. Отримані кошти розподілялися між усіма членами групи.

Як встановили поліцейські, фігуранти створили майже 200 облікових записів фіктивних пацієнтів. Всі анкетні дані пацієнтів, зокрема номери паспорта та ідентифікаційні коди, належали як реальним пацієнтам, які не давали на це згоди, так і померлим особам. Дані бралися з відкритих джерел, зокрема з мережі Інтернет. Загалом «пацієнтам» було виписано понад 1,6 тис. електронних рецептів на ліки, за які отримано компенсацію від держави у сумі понад 1 млн гривень.

Слідчі слідчого відділу відділення поліції № 5 Дніпровського РУП задокументували злочинну схему та викрили всіх причетних до неї осіб. За результатами проведених слідчих заходів лідеру та учасникам групи повідомлено про підозру за створення та участь в організованій злочинній групі, причетній до вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області