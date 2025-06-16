Учасники злочинної групи привласнили майже ₴4 млн під час закупівлі укриттів на Одещині 

Нині пʼятьом фігурантам повідомлено про підозру. Раніше організатор цієї схеми та один із виконавців вже отримали підозри за привласнення понад 14 млн грн під час закупівлі укриттів для закладів освіти на Київщині.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі та детективи Бюро економічної Безпеки в Київській області, до організації «схеми» причетний директор компанії, що спеціалізується на виробництві та продажу бетону та бетонних виробів. Як спільники залучив посадових осіб ще кількох товариств. Також у схемі були задіяні і представники органів місцевого самоврядування.

Останні сприяли комерційній структурі у перемозі тендерів на закупівлю швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захист та підписували офіційні документи, знаючи про всі нюанси угод та поставлених укриттів.

У ході проведених комплексних заходів та експертних досліджень, правоохоронці виявили порушення вимог Державних будівельних норм та ДСТУ, зокрема використання бетону нижчого класу, відсутність армування споруд, невідповідність укриттів захисним властивостям. Окрім того, не проводились контрольні випробування укриттів перед постачанням та монтажем, а існуючі висновки ґрунтувалися виключно на теоретичних дослідженнях. Також у тендерній документації були зазначені норми ДБН, що на дату укладання договорів були не чинними. А щоб це приховати, вносили фіктивні відомості до офіційних документів.

Нині організатору злочинної групи, трьом виконавцям та посадовцю комунальної установи оголосили підозру. Їхні дії кваліфіковані, залежно від ролі та участі у схемі, за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання – до 12 років увʼязнення.

Слідство триває за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України