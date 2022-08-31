Учасники злочинної групи привласнили понад ₴2 млн. під час розчищення Сирецького струмка у Києві

Серед обвинувачених – колишні заступник начальника відділу та інженер технічного нагляду комунального підприємства, керівник фірми-підрядника.

Зібрали докази причетності фігурантів оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві та слідчі Подільського управління поліції. Встановлено, що комунальники уклали договір з комерційною структурою. Відповідно до угоди підрядник зобов’язується виконати роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд та розчищення струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районах столиці. Загальна вартість робіт склала понад 15,7 млн. грн.

З метою привласнення бюджетних коштів до актів виконаних робіт вносилися завідомо неправдиві відомості щодо фактичних обсягів та вартості їх виконання, які надалі підписали комунальники. Отримані понад 2 млн грн на рахунки підрядної фірми зловмисники розподілили між собою.

Колишнім заступникові начальника відділу, інженерові технічного нагляду комунального підприємства та керівникові фірми-підрядника було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт стосовно 3-х учасників організованої групи за погодженням із Подільською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до Подільського районного суду міста Києва.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України