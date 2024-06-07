Учасники злочинної схеми заволоділи нерухомістю «Київміськбуду» на суму понад ₴282 млн.

Серед фігурантів – власник групи товариств, який є організатором, директор одного з цих товариств, службовець Державної податкової служби, а також керівник управління одного з відділень банку. Слідчі повідомили всім фігурантам про підозри. Організатор перебуває під вартою, щодо інших – вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Викрили злочинну схему заволодіння нерухомістю, що належить ПрАТ «ХК «Київміськбуд», оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими ДБР. За даними слідства, оборудку організував власник групи товариств-управителів фонду фінансування будівництва, залучивши директора одного з товариств, службових осіб податкової служби та банківської установи.

Діяли фігуранти за наступною схемою: спершу без відома забудовника за підробленими документами продали майнові права на об’єкти нерухомості в чергах будівництва, а надалі продали ці права підконтрольним особам. Своєю чергою, працівник податкової служби та керівник управління одного з відділень держбанку надали службову інформацію, яка допомогла провернути аферу.

У такий спосіб фігуранти заволоділи нерухомістю, що належала ПрАТ «ХК «Київміськбуд». Сума завданих збитків сягає 282 млн грн.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора організатору та учасникам схеми, залежно від їхньої ролі, повідомлені підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 3 та 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації),

– ч. 1 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації),

– ч. 2 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Наразі організатору – власнику групи товариств суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 282 500 000 грн застави. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до десяти років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України