Учасниця злочинної групи видала себе за померлу особу та привласнила майно

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва викрито та затримано одну із учасниць злочинної групи, яка займалась незаконним заволодінням нерухомості на території міста Києва (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).



Слідством встановлено, що учасники групи підшукували осіб з малозахищених верств населення, самотніх пенсіонерів, психічно хворих осіб. Після цього підробляли документи на їхнє майно та здійснювали його незаконну перереєстрацію на підставних осіб.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців злочинну схему вдалося розкрити.

Так, одну із учасниць схеми затримали на «гарячому» при спробі заволодіння квартирою по проспекту Оболонському у місті Києві, власниця якої померла ще у 2021 році. Зловмисники підробили правовстановлюючі документи на цю квартиру та намагалися продати її за майже 700 тис. гривень.

На даний час фігурантці, яка виступала підставною особою та виконувала роль власниці квартири, повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) дії на встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Оболонського УП ГУНП у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури