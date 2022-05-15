Участь у ефірах російських пропагандистів та виправдовування збройної агресії РФ — підозрюють жительку Закарпаття

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури місцевій жительці заочно повідомлено про підозру у виготовленні та поширенні матеріалів із запереченням збройної агресії РФ проти України та окупації частини території (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, наприкінці 2019 року жінка виїхала до Москви, звідки систематично провадить підривну діяльність проти України. Вона регулярно виступає в ефірах російських пропагандистів, відкрито підтримуючи збройну агресію РФ та самопроголошених органів влади на тимчасово окупованих територіях.

Для розповсюдження кремлівської пропаганди підозрювана створила близько десятка профілів у соціальних мережах. Там вона поширювала пости із дезінформацією, виправдовуючи дії армії РФ та дискредитуючи Збройні Сили України. Зокрема, вона називала війну «операцією з повного звільнення Донбасу», заперечувала присутність військових агресора на Чернігівщині, а відео із загиблими там цивільними мешканцями називала «черговою постановкою».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ в Закарпатській області.

Офіс Генпрокурора