Участника труппы певицы Дорофеевой жестоко избил возле гей-клуба сотрудник Управления госохраны

Украинская певица Надя Дорофеева ошеломила историей, что неизвестный мужчина жестоко избил ее танцора

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Дорофеева поделилась информацией, что сегодня ночью неизвестный напал на одного из танцоров ее труппы, Женю, когда тот вышел с друзьями из гей-клуба. По ее словам, Евгений никого не трогал, и вдруг на него напал неизвестный.

«Друзья, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео — избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба «Лифт», спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об ограждение и еще один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому», — написала звезда.

Надя добавила, что есть свидетели события и заявление в полицию уже написали. Впрочем, певица обратилась к фолловерам с просьбой помочь найти негодяя.

«Самое важное сейчас, чтобы Женя выздоровел, мы все об этом молимся!!! И найти человека, который на него напал! Возможно, кто-то видел его или узнает на видео… Это очень поможет!» — добавила артистка.

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«Сегодня» сообщает, что нападавший служит в Управлении госохраны.

Позднее в УГО подтвердили – нападавший действительно у них служит. Со стороны Управления семье пострадавшего будет оказана поддержка.