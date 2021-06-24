Удар ножем виявився смертельним: поліцейські затримали зловмисника

Учора, близько 13 години, до поліції надійшло повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень одним сусідом іншому. Подія трапилась в с. Охотин Луцького району.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 35-річний місцевий мешканець наніс удар ножем в шию іншому громадянину –24 років.

Потерпілого шпиталізували до лікарні, де під час операції він помер.

Відомості за цим фактом нині зареєстровані за ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України (умисне вбивство). Підозрюваного поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до слідчого ізолятора. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Волинської області