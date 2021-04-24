Уголовные разборки? Убийцу Анара Мамедова в Днепре сняла камера наблюдения (фото, видео)

Анар Мамедов, убитый сегодня в центре Днепра возле ресторана «Артист», принадлежит к уголовному миру. Мужчину, стрелявшего в Мамедова, зафиксировала камера видеонаблюдения.

Telegram-канал «Х@вый Днепр» опубликовал фото, видео предполагаемого убийцы и его пистолет.

По информации СМИ, Анару Мамедову 42 года. Он вместе со своим братом Рамизом Мамедовым возглавлял криворожскую ОПГ «Мамедовские», которая занимается оптовыми поставками наркотиков по всей области. Банда насчитывает более пятидесяти «боевиков».

Ранее неизвестные сожгли кафе Мамедовых. А до этого — автомобиль одного из братьев.

По информации OBOZREVATEL, Мамедов был должником по алиментам. Он задолжал своему сыну за три года 60 тысяч гривен.

В судебном реестре данные Мамедова фигурируют также в делах об алиментах, лишении родительских прав и исключении данных об отце.

В техпаспорте на автомобиль указано имя Мамедова Оксана Алаббасовна. По данным ресурса, имя совпадает с данными бывшей руководительницы фирмы «МЕГА ТРЕЙД» — предприятия, занимающегося оптовой торговлей запчастями для автомобилей.

Напомним, днем 24 апреля в Днепре в упор расстреляли водителя внедорожника Land Cruiser 200, ехавшего вместе с ребенком. Ребенок не пострадал.

Напомним, днем 24 апреля в Днепре в упор расстреляли водителя внедорожника Land Cruiser 200, ехавшего вместе с ребенком. Ребенок не пострадал.

Фото t. me/hyevuy_dnepr/

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»