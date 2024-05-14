Угон та крадіжка із проникненням до будинку: суд взяв під варту 25-річного жителя Хмельниччини

За процесуального керівництва Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури жителю Хмельницької області повідомлено про підозру у крадіжці, поєднаній з проникненням у житло в період воєнного стану, та в незаконному заволодінні транспортними засобами, поєднаними з проникненням в інше приміщення (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що 25-річний чоловік, раніше судимий за крадіжки та незаконні заволодіння транспортними засобами, наприкінці 2023 року звільнився з місць позбавлення волі, і відтоді вчинив ряд майнових злочинів у Острозі.

Так, наприкінці квітня він проник до будинку місцевого мешканця, вкрав гроші, ноутбук, годинник, а також ключ запалювання до транспортного засобу. Додому зловмисник поїхав вже на викраденій автівці потерпілого – «Dacia Lodgy», яку потім він швидко продав.

Крім того, вночі з 8 на 9 травня молодик знову приїхав до Острога, де із гаражного приміщення одного з господарств викрав автомобіль «Citroen Berlingo».

Правоохоронці встановили особу зловмисника, знайшли його за місцем проживання та затримали у порядку ст. 208 КПК України. Чоловікові вже повідомлено про підозру та рішенням Острозького районного суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення 454200 грн застави.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаних злочинів.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ відділення поліції №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури