Угорські спецслужби путінського посіпаки шпигували за чиновниками ЄС

Йдеться про стеження, прослуховування та злам ноутбуків.

Угорські спецслужби шпигували за офіційними особами офісу ЄС по боротьбі з шахрайством. Зокрема, стежили за єврочиновниками, які відвідували країну: обшукували номери в готелях та записували телефонні розмови.

Про це пише Politico.

Спільне розслідування Direkt36 і De Tijd виявило, що стежили за слідчими Європейського офісу по боротьбі з шахрайством. Ця структура свого часу перевіряла угорську компанію, що належить зятю прем’єр-міністра країни Віктора Орбана.

Зокрема, йдеться про випадки у період із 2015 по 2017 рік, коли за посадовими особами ЄС, які їздили в Угорщину, фізично стежили під час поїздок автомобілями та прослуховували їхні телефони.

У виданні кажуть, що для розвідувального агентства Угорщини є звичайною практикою обшукувати готельні номери делегацій ЄС, які відвідують країну, і завантажувати інформацію з їхніх ноутбуків.

Натомість Берталан Хавасі, керівник прес-служби офісу Орбана, сказав виданню, що “не мають справ із фейковими новинами”. // LB.ua