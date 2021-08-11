Угорським правоохоронцям передали з Закарпаття зловмисника з Тунісу (фото)

Військовослужбовці 3 батальйону 2 Галицької бригади Національної гвардії України взяли участь у процедурі екстрадиції громадянина Тунісу представникам правоохоронних органів Угорщини.

Екстрадиція відбулася на українсько-угорському кордоні на міжнародному пункті пропуску «Чоп-Загонь».

39-річний зловмисник, який перебував у міжнародному розшуку, був затриманий в аеропорту сусідньої країни, з якої його в подальшому передали правоохоронцям України, які передали його до Угорщини, де його підозрюють у злочинах, пов’язаних з нелегальною міграцією. // Закарпаття онлайн