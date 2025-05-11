Угорський журналіст розповів деталі шпигунства прокремлівського Будапешта за Україною

Угорський журналіст Саболч Паньї заявив, що угорські спецслужби ще раніше почали шпигувати за Україною.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що Угорщина не обмінюється з іншими країнами Заходу розвідданими про росію, але ділиться зібраною інформацією про Україну.

Паньї також пригадав слова одного з офіцерів НАТО, який розповів, що сумнівається у професіоналізмі угорської цивільної та військової розвідки та піддав сумніву зібрану Будапештом інформацію про Україну.

Окрім цього, угорський журналіст пригадав, що за день до повномасштабного вторгнення росії в Україну відбулося закрите засідання Комітету національної безпеки Угорщини. На ньому також виступав директор Військової служби національної безпеки Янош Береш, який заявляв, що вторгнення не буде.

«Розповідь Береша мала досить обнадійливий вигляд. Він дав мало шансів на те, що росія розпочне повномасштабну, тотальну війну, а також на те, що Київ буде атакований. Він зазначив, що США очікували тотального російського вторгнення, але дав зрозуміти, що вони дійшли до іншого висновку», — пише Паньї.

Береш був переконаний, що воєнні дії обмежаться територією сходу України. Та менш ніж за 24 години росія атакувала Україну.

Що передувало

Уранці 9 травня СБУ оголосила, що вперше в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України.

Вдалося затримати двох людей. За даними спецслужбовців, вони збирали інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукали вразливі місця в наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчали суспільно-політичні погляди місцевих жителів. Зокрема, йдеться про сценарії їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Як установило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифікували. // hromadske