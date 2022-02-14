Ухилення від сплати ₴6,4 млн. податків під час псевдоремонту дизель-поїздів – судитимуть колишнього службовця «Укрзалізниці»

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього керівника афілійованого підприємства «Укрзалізниці», який повинен був здійснювати організацію ведення бухгалтерського обліку, за фактом ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, посадові особи афілійованих підприємств ПАТ «Укрзалізниця» занижували податок на прибуток на загальну суму понад 6,4 млн грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Відображення посадовими особами ПАТ «Укрзалізниця» в бухгалтерському та податковому обліках недостовірних відомостей щодо проведення капітальних ремонтів дизель-поїздів, призначених для здійснення приміських пасажирських перевезень, призвело до безпідставного завищення суми податкового кредиту.

За результатами проведеної перевірки та на підставі встановлених порушень Офісом великих платників податків ДФС винесені податкові повідомлення-рішення, правомірність та законність яких встановлена відповідним рішенням Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду.

В ході досудового розслідування за принципової позиції прокурорів до бюджету відшкодовано суму недоотриманого податку у сумі 3 млн грн.

Нагадаємо, у липні 2021 року Офісом Генпрокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно п’ятнадцяти осіб за фактами заволодіння коштами ПАТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, підроблення документів, вчинених у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України). Серед обвинувачених колишній виконувач обов’язків голови правління одного з підприємств, 100% акцій якого внесено до статутного капіталу «Укрзалізниці» та його колишні заступники; колишні та теперішні керівники підрозділів приміських пасажирських перевезень, а також начальники виробничих підрозділів моторвагонних депо регіональних філій товариства.

Слідством встановлено, що службові особи «Укрзалізниці» та її афілійованих підприємств заволоділи грошовими коштами акціонерного товариства під час організації проведення капітальних ремонтів дизель-поїздів, призначених для здійснення приміських пасажирських перевезень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось співробітниками Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ.

Крім того, триває досудове розслідування ще у ряді кримінальних проваджень стосовно службових осіб АТ «Укрзалізниця» за фактами розтрати грошових коштів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора