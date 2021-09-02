Ухилення від сплати ₴8,7 млн. податків – на Кіровоградщині судитимуть керівника теплопостачального підприємства

Кіровоградською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо керівника одного з теплопостачальних підприємств області, який шляхом внесення до податкової звітності завідомо неправдивих відомостей ухилився від сплати понад 8,7 млн грн податків (ч.3 ст. 212, ч.1 ст.366 КК України).

За даними слідства, у період 2017-2020 років керівник підприємства налагодив схему ухилення від сплати податків. Він вносив до податкових декларацій заниженні суми отриманих підприємством доходів за надані послуги з постачання теплової енергії бюджетним закладам.

В межах кримінального провадження накладено арешт на майно обвинуваченого та корпоративні права товариства.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури