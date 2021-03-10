Ухилення від сплати майже ₴5,5 млн. ПДВ у ході надання послуг з обслуговування території Черкас

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури керівнику господарюючого суб’єкта та його пособнику повідомлено про підозру за фактом фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах та службового підроблення (ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, керівник одного з товариств м. Черкаси, уклавши в 2019 році за результатами конкурсу договір щодо надання послуг із обслуговування на території міста Черкаси, до вартості яких включено податок на додану вартість, та залишаючись єдиним виконавцем за вказаним договором, з метою мінімізації податкового зобов’язання зі сплати ПДВ, створив видимість надання вказаних послуг через 40 виділених із очолюваного ним товариства суб’єктів господарювання, які не були зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Внаслідок вказаних дій до бюджету держави не сплачено податок на додану вартість на суму майже 5,5 млн грн.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури