Ухилення від сплати ₴41,2 млн. податків – повідомлено про підозру колишньому Генеральному директору ПАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе»

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру на даний час вже колишньому Генеральному директору Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» за фактом умисного ухилення від сплати податків, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів у сумі 41,2 млн грн (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучи розпорядником коштів товариства та достовірно знаючи про нараховані зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, не сплачував податки упродовж 8 місяців.

При цьому, з аналізу руху коштів товариства встановлено, що в цей період на рахунках було достатньо коштів, які були перераховані в якості оплати за товари, роботи та послуги на рахунки інших суб’єктів господарювання. Відтак у товариства була об’єктивна можливість повно і своєчасно сплатити до бюджету податок в сумі 41 226 199, 79 грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області за оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура