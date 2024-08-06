Ухилення від сплати акцизного податку – на Буковині судитимуть суб’єкта господарювання

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно суб’єкта господарювання за фактом надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання пільг щодо податків (ч. 1 ст. 222 КК України).

За даними слідства, директор товариства з обмеженою відповідальністю, основним видом діяльності якого є оптова торгівля хімічними продуктами, намагався уникнути сплати акцизного податку.

Встановлено, що чоловік завозив в Україну майже 25 тонн хімічної суміші, яка містить понад 97 % метилового спирту та входить до категорії підакцизних товарів. Щоб уникнути сплати акцизного податку, він надав митним органам недостовірну інформацію про склад товару, вказавши наявність у суміші, що перевозилась, лишень 44,8 % метанолу, для виключення його з переліку підакцизних товарів.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювали детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура