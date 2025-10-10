Ухилення від сплати податків на ₴30 млн під час постачання захисних споруд: директорці підприємства повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора спільно з детективами БЕБ України викрито схему ухилення від сплати податків, через яку держава втратила понад 30 мільйонів гривень.

Встановлено, що директорка одного з підприємств не відобразила у податковій звітності кошти, отримані від Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА за поставку габіонних конструкцій – інженерних споруд, що використовуються для захисту від ракетних та артилерійських обстрілів. Внаслідок цього бюджет недоотримав понад 30 млн грн. Досудове розслідування завершено.

Обвинувальний акт щодо підозрюваної скеровано до Дніпровського районного суду Дніпропетровської області.

Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку.

Офіс Генерального прокурора