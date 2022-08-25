Ухилення від сплати податків під час ввезення брендових товарів – у службовій недбалості підозрюється інспектор Галицької митниці

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру службовцю одного із митних постів Галицької митниці Держмитслужби за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, державний інспектор відділу митного оформлення у змові з іншими службовцями митниці сприяв підприємствам в ухиленні від сплати обов’язкових митних платежів. Ці фірми пов’язані з особою, відносно якої рішенням РНБО застосовано персональні санкції. Посадовець безпідставно пропустив на територію України дві вантажівки, у яких знаходився брендовий одяг, косметика і парфуми, під виглядом порожніх без сплати будь-яких митних платежів.

Внаслідок таких дій державі заподіяно збитків на суму понад 4,3 млн грн.

Слідчі дії тривають, вирішується питання обрання запобіжного заходу підозрюваному та встановлюється причетність інших осіб до вчинення злочину.

Операцію з викриття прокуратурою проведено спільно з слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за матеріалами ГУ «Д» ДЗНД СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора