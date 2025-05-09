Ухилянт хотів до Молдови за 7 тисяч доларів, але потрапив у поліцію. 21-річна «гід» спіймана на кордоні.

Так, і знову про тих, хто дуже сильно хоче до Європи, але без зайвих формальностей і черг на кордоні. Цього разу “путівка” до Молдови через “чорний хід” коштувала 7 тисяч американських президентів. Непогано, як для квитка в один кінець, який ще й виявився фальшивим.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Відділу комунікації поліції Чернівецької області.

У головній ролі – 21-річна дівчина з Сокирянщини, яку поліція вже охрестила “бізнесменкою”. Ну так, у 21 рік вже свій “стартап” – не кожен може похвалитися. Щоправда, стартап кримінальний. Вона, діючи за чиїмось ще невідомим “геніальним” планом, взялася переправити 37-річного ухилянта з Вінниці, якому, мабуть, вдома стало дуже тісно.

За 7 тисяч баксів вона мала забезпечити йому “зелений коридор”, тобто довести майже до самого кордону, де вже хтось інший мав його зустріти і перекинути через якийсь рів чи паркан у “світле майбутнє” сусідньої держави. “Бізнесменка” навіть таксі найняла для цієї “туристичної поїздки”.

Але щось пішло не так. Можливо, таксист заблукав, а може, поліція з прикордонниками просто виявилися несподівано пильними. Схопили їх якраз тоді, коли вони вже майже дісталися до тієї омріяної “лінії розмежування”. Тобто, 7 тисяч доларів – за прогулянку майже до кордону і квиток у СІЗО. Дуже вигідна інвестиція!

Тепер 21-річній “гідці” повідомили про підозру у “Незаконному переправленні осіб”. Суд обрав їй запобіжний захід – сидітиме під вартою, але є шанс вийти під заставу. Цікаво, чи залишилося в неї (або в її “босів”) ще 7 тисяч на заставу, чи всі пішли на той невдалий “тур”?

Поліція тепер шукає тих, хто стояв за цією юною “бізнесменкою”. Бо ясно ж, що такі схеми придумують не вчорашні школярки. А “туристу” з Вінниці, мабуть, тепер доведеться пояснювати у військкоматі, чому він так цікавився прикордонною зоною.

Отакий от невдалий “відпочинок” вийшов. І смішно, і сумно водночас.