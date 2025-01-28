Ухилянта сховали в охолоджувальну шахту тепловоза, аби незаконно переправити через кордон

Йдеться про ст. 332 Кримінального Кодексу України. Суд уже обрав їм запобіжні заходи – цілодобовий домашній арешт.

Двоє працівників Ковельського локомотивного депо змовились між собою та мали намір налагодити канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Цьому запобігли поліцейські, спільно з прокуратурою, СБУ та прикордонниками.

Так, 21 січня фігуранти помістили громадянина в охолоджувальну шахту тепловоза, що здійснює міжнародні перевезення, аби той без проходження митного контролю потрапив на територію сусідньої держави. За це зловмисники отримали від «ухилянта» 8 тисяч доларів США.

Однак злочинний намір не вдався: правоохоронці викрили всіх учасників.

Двох організаторів затримали в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури, їм оголосили про підозри. Досудове слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області