Украинец получил два года тюрьмы за установку нелицензионного ПО на компьютеры пользователей

Орджоникидзевский районный суд города Мариуполя установил, что обвиняемый в сентябре 2019 года с целью получения вознаграждения устанавливал и активировал с помощью специального ПО лицензионный продукт «ArchiCAD 20», авторские права на который принадлежат компании «Graphisoft SE» (Венгрия), тем самым нанеся материальный ущерб компании на сумму 3850 евро.

Таким образом подсудимый совершил умышленное нарушение авторского права, а именно незаконное воспроизведение компьютерных программ и несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы, что привело к искажению процесса обработки информации, то есть преступления предусмотренные ч.1 ст.176 УК Украины и ч.1 ст. 361 УК Украины.

В судебном заседании обвиняемый вину в инкриминируемом уголовном правонарушении признал полностью.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.176 УК Украины и ч.1 ст.361 УК Украины и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком один год.

Также подсудимый должен оплатить в пользу государства расходы на проведение экспертиз в сумме 1884 грн. 12 коп.