Украинская невеста отдала ₴200 тыс. за несуществующую посылку от «американского генерала»

Украинка познакомилась в социальной сети Instagram с представительным мужчиной, который представился генералом вооруженных сил США. Между ними завязалось общение, которое обещало привести к дальнейшему развитию отношений.

Генерал объяснил новоиспеченной даме сердца, что, по долгу службы, находится в Сирии, но в скором времени приедет к ней в Украину. Однако из-за сложностей, связанных с прохождением границы, ему будет затруднительно провезти с собой крупную суму денег и некоторые личные документы.

Генерал сказал, что отправит эти вещи в Украину по почте и попросил женщину получить для него посылку. А в качестве благодарности, он пообещал положить в посылку подарок — ювелирные украшения. Женщина согласилась, и американец прислал номер транспортной накладной для отслеживания посылки, которую отправил курьерской службой «Zenith Global Logistics».

По прошествии некоторого времени, украинской невесте позвонила неизвестная, представившаяся диспетчером аэропорта Борисполь, которая сообщила, что посылка прибыла в Украину. А после этого женщина получила электронное письмо от дипоматической доставки о том, что для получения посылки нераспакованной, необходимо оплатить таможенный сбор, а также различные другие виды сборов, общей стоимостью более 200 тысяч гривен. Для оплаты были указаны реквизиты, оказавшиеся номерами банковских карт.

Забеспокоившись, украинка обратилась к своему американскому жениху и объяснила ситуацию. Но тот заверил, что ситуация абсолютно нормальная, и стал упрашивать обязательно получить посылку с важными документами и деньгами. Генерал пообещал, что обязательно компенсирует все расходы по приезде в Украину. Поверив, женщина исхитрилась собрать необходимую сумму и оплатила все расходы.

Однако посылка так и не пришла. Женщина попыталась связаться с людьми, решавшими с ней вопросы оплаты посылки, но их телефоны не отвечали. Проверить судьбу посылки через сайт курьерской службы также не удалось, поскольку он больше не работал. Более того, его адрес (zenitglobal.net) оказался фейком, который всего на 1 букву отличался от официального адреса zenithglobal.com. Сам же «генерал» также оказался фальшивкой – его фотографии были позаимствованы неизвестными с анкет сайтов знакомств.

В рамках возбужденного, по факту мошенничества, уголовного дела (№12019120020009385 ЕРДР), правоохранители выяснили, что на банковские карты, куда потерпевшая перечисляла деньги, поступало большое количество и других платежей, исчислявшихся десятками и сотнями тысяч гривен. И по некоторым из них также открыты уголовные производства.

В ходе обысков, проведенных у владельцев мошеннических счетов, полицейские обнаружили большое количество банковских карт подставных лиц (дропов). Один из задержанных правоохранителями дропов признался, что открыл карту по просьбе подозреваемого, афроамериканской внешности, для которого получал и обналичивал деньги за комиссионное вознаграждение.

Записи камер наблюдения банкоматов подтвердили, что полученные мошенническим путем деньги снимал чернокожий мужчина. В настоящий момент правоохранители пытаются выяснить личность подозреваемого. Следствие продолжается. // internetua.com