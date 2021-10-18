Украинцам приходит рассылка о фальшивых сертификатах о вакцинации от COVID-19

В Украине людям в Viber приходит рассылка о возможности купить фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19. Цена сертификата 2 тыс. грн.

Так, например, журналист Галина Стрешная-Выговская на своей странице у Facebook опубликовала фото рассылки о фальшивых сертификатах, передает УНН.

“Спрос рождает предложение. Такое сообщение пришло сегодня в Вайбер. Как видите, цена на „услугу“ поднялась в четыре раза”, — написала Стрешная-Выговская и опубликовала фото рассылки о фальшивых сертификатах.

Так, мошенники предлагают за 2 тыс. грн выдать фальшивый сертификат о вакцинации против COVID-19. Они обещают оформить поддельный документ и занести данные в “Дію”

“Сертификат о вакцинации Украина. Оформление через врача, без укола. Официальный сертификат с вакциной Pfizer 2 раза. Сертификат регистрируется в официальной базе+ Физический документ. Приложение „Дия“. QR-код. Без предоплаты. Доставка Новой Почтой. Цена сертификата 2000 грн”, — говориться в рассылке.