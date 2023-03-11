Україна на 50 років ввела санкції проти більше сотні російських букмекерських контор та 120 фізичних осіб

Президент України Володимир Зеленський, 10 березня, ввів санкції на 50 років проти більше сотні російських букмекерських контор та 120 фізичних осіб. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

ДеталіПід санкціями опинилися такі букмекерські контори як “СпортБет”, “Пятигорский ипподром”, “Ф.О.Н.”, “Фортуна”, “Первая международная букмекерская компания”, “Управляющая компания Национального коневодческого союза” (Winline), “Пари” (Paribet), “Атлантик-М”, “БетРинг”, “Рус-Телетот”, “Марафон”, “СТОМ” (Betboom), “Санторин” (Baltbet), “Спортлото”, Parimatch та інші.

Загалом у списку зазначено 287 юридичних осіб, які потрапили під санкції, у більшості є реєстрація в росії.

Також у список потрапили засновники букмекерської контори 1xbet Сергій Каршков, Дмитро Казорін та Роман Семіохін. Зокрема у списку є пов’язані з 1xbet компанії, зареєстровані на Кіпрі “Навасард Лтд” та “Бувардіо”.

Крім того, у санкційному списку є компанія “Паб”, зареєстрована у Брянську, та пов’язана з 1ХСтавка, яку вважають російським варіантом 1xbet.

Санкції застосовані на строк 50 років і передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, та інше. // УНН