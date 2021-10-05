Україна запровадила санкції щодо низки російських громадян та компаній

Президент України Володимир Зеленський у вівторок підписав указ про запровадження санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб Російської Федерації.

Відповідне рішення оприлюднено на сайті Глави держави, пише УНН.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 жовтня 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — йдеться в тексті указу.

Згідно з документом, контроль за виконанням рішення РНБО Президент поклав на Секретаря РНБО Олексія Данілова.

Також на сайті ОПУ оприлюднено рішення РНБО від 5 жовтня та додатки до нього. Згідно з додатками, санкції запроваджено щодо 95 фізичних та сім юридичних осіб.

За даними російських ЗМІ, у документі серед іншого містяться прізвища 33 кандидатів в депутати від різних російських політичних партій і самовисуванців та 54 членів територіальних виборчих комісій на території окупованого Криму.

У списку також є шість співробітників ФСБ і громадянин Кореї.

Серед компаній:

— Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод суднової світлотехніки «Маяк»;

— Публічне акціонерне товариство «Амурський суднобудівний завод»;

— Федеральне казенне підприємство «Казанський державний казенний пороховий завод»;

— «Zasshid PTE. LTD»;

— Акціонерне товариство «Центр судноремонту «Звьоздочка»;

— Акціонерне товариство «Прибалтійський суднобудівний завод «Янтар»;

— Приватне акціонерне товариство «Морський реєстр судноплавства в Україні».

Після засідання РНБО 17 вересня Олексій Данілов повідомив, що Україна запровадить санкції проти учасників “виборчого процесу” до Держдуми РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.