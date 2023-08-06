Українець намагався незаконно ввезти в Україну партію електронних сигарет вартістю ₴4 млн.

На пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею викрили українця, який намагався незаконно перемістити партію електронних сигарет вартістю 4 мільйони гривень.

Про це повідомили на порталі МВС, передає УНН.

За інформацією, мікроавтобус «Мерседес» під керуванням 35-річного українця прямував в Україну. За ініціативи прикордонників оперативно-розшукового підрозділу Львівського загону авто скерували для додаткової перевірки.

Під час спільного з працівниками митниці огляду правоохоронці виявили серед особистих речей пасажирів незадекларований товар. У багажному відділенні мікроавтобуса мешканець Львівщини приховав 75 ящиків з електронними сигаретами.

Усього чоловік перевозив 17 тис. штук е-сигарет. За ринковими цінами їхня орієнтовна вартість становить 4 млн гривень.

За цим фактом працівниками митниці склали протокол. Сигарети вилучено встановленим порядком.