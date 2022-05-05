Українець намагався перелізти через паркан до Словаччини із мільйоном гривень готівки
В Ужгороді 32-річний українець намагався перелізти через паркан на кордоні із Словаччиною із 31 100 доларів — близько мільйона гривень.
Про це 4 квітня повідомила Закарпатська митниця.
Ділянка державного кордону, де затримали чоловіка, знаходиться поза межами розташування пункту пропуску “Ужгород-Вишнє Нємецьке”.
Свої дії чоловік відмовився пояснювати. На порушника склали протокол щодо переміщення поза митним контролем валютних коштів. Гроші вилучили до рішення суду. // ДілоTweet