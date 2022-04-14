Українець намагався перетнути кордон з підробленим документом, за який заплатив ₴210 тисяч

Вчора в пункт пропуску «Солотвино» на виїзд з України прибув наш краянин 1994 року народження.

На паспортний контроль, разом з іншими документами для перетину кордону, чоловік надав також і довідку військово-лікарської комісії, яка нібито видана Чернівецьким РТЦК та СП.

В ході детальної перевірки та бесіди з пред’явником, прикордонники Мукачівського загону встановили, що довідку йому виготовив знайомий в м. Одеса за 210 тис грн.

За цим фактом направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.4 ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» та ст. 336 ККУ «Ухиляння від призову за мобілізацією».

ДПСУ