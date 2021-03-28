Українські митники затримали поляка з великою партією контрабандних сигарет (фото)

Працівники Галицької митниці вилучили понад 4000 пачок сигарет. Сигарети намагався вивезти з України в Республіку Польщу 50-річний громадянин Польщі через пункт пропуску «Краківець-Корчова».

Сьогодні вночі, 28 березня, він перетинав кордон, як водій вантажного автомобіля. Згідно з поданими до митного контролю товаросупровіднми документами він перевозив «кабельні мережі». Однак під час огляду автівки митники та прикордонники під вантажем знайшли 4200 пачок сигарет.

Про наявність цього товару громадянин під час митного контролю не повідомив.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Сигарети вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду. // forpost.lviv.ua