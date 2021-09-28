Українські поліцейські затримали ще одного учасника міжнародної злочинної організації за крадіжки з банківських сейфів

Нагадаємо, у квітні цього року у результаті співпраці українських та іноземних поліцейських у США затримали учасників злочинної організації, які викрали з банківських сейфів України майно на понад 30 мільйонів доларів. До злочинної організації увійшло щонайменше 25 осіб. Наразі затриманий ще один учасник організації, який переховувався на території України. Він підозрюється у причетності до вчинення злочинів на території Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Північної Македонії та Російської Федерації. © Офіційний сайт

Слідчі управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили місце перебування та затримали ще одного учасника злочинної організації, яка з 2015 року систематично вчиняла викрадення чужого майна з індивідуальних банківських сейфів.

Поліцейські встановили, що у 2017 році 51-річний затриманий, діючи у складі злочинної організації, вчинив пособництво у таємному викраденні чужого майна, що зберігалося в індивідуальних банківських сейфах у депозитарному сховищі відділення банку в м. Рига.

У грудні 2017 році для вчинення запланованого злочину він з України прибув на територію Латвійської Республіки. Під приводом користування банківським сейфом, заздалегідь взятим в оренду одним зі співучасників, отримав право проходу до депозитарного сховища відділення банку у Ризі. Перебуваючи у сховищі, він протягом трьох днів поспіль за допомогою спеціального обладнання здійснив відеозйомку внутрішніх частин серцевин замків майже 40 банківських сейфів та передав отримані відомості іншим учасникам. Таким чином надалі зловмисники, використовуючи їх, виготовили дублікати ключів.

У січні 2018 року, використовуючи виготовлені дублікати ключів, двоє інших учасників цієї організації, які також є громадянами України, вчинили викрадення майна з 8 банківських сейфів на суму понад 60 мільйонів гривень.

У 2018 році правоохоронці Латвійської Республіки затримали одну виконавцю злочину. На даний час її визнано винною та засуджено до реального терміну покарання.

Щодо двох інших співучасників матеріали було передано в Україну, оскільки було встановлено, що вони є громадянами України. Українські правоохоронці провели низку обшуків, під час яких виявили речові докази, зокрема відеокомплект технічного бароскопа, яким і здійснювалася відеозйомка серцевин замків.

Один із підозрюваних втік до США, де його затримали у квітні цього року. А другий переховувався на території України. Чоловік використовував різні імена та підроблені документи. У результаті слідчо-розшукових заходів його затримали на Київщині.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації) та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 (пособництво у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), поєднаного з проникненням в приміщення чи інше сховище, вчиненого в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що підозрюваний також є причетним до вчинення аналогічних злочинів на території Російської Федерації, Республіки Молдова та Північної Македонії.

Розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється за процесуальним керівництвом прокурорів управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора.

Варто зазначити, що учасники вказаної злочинної організації протягом 2015 – 2016 років вчинили такі злочини у депозитарних сховищах 10 банківських установ на території м. Києва. Також зловмисники діяли на території Молдови, Білорусі, Північної Македонії, Грузії, Російської Федерації, Латвії, Узбекистану та Азербайджану.

У результаті успішної співпраці українських та іноземних правоохоронців до кримінальної відповідальності наразі притягнуто вже понад 10 учасників цієї організації. Зокрема на території України до суду направлено обвинувальні акти щодо шести учасників.

На території Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки на етапі підготовки до вчинення крадіжок затримано ще по двох учасників у кожній із цих країн. Наразі вони засуджені до реальних термінів покарання. У квітні цього року на території США затримано ще чотири особи, двоє з яких є організаторами, ще двоє – виконавцями учинення злочинів, зокрема й тих, які скоєні на території України.

Управління комунікації Національної поліції України

За матеріалами Головного слідчого управління