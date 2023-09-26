Українські правоохоронці екстрадували у Чехію 5 членів міжнародної злочинної організації, що ошукала сотні людей більше ніж на €7,5 млн.

Злочинці організували «сall-центри» в українському місті Дніпро і ошукали звідти понад 665 громадян Чехії на більш ніж 7 млн 609 тис євро, що в еквіваленті складає 300 млн 733 тис. грн.

Наразі слідчі та працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції під конвоєм Національної гвардії України передали п’ятьох шахраїв представникам правоохоронних органів Чеської республіки в міжнародному пункті пропуску «Краківець» Львівської області. Шостого зловмисника буде екстрадовано вже найближчим часом.

До розслідування цього провадження було залучено більш ніж 100 українських та чеських поліцейських, що працювали за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора та підтримки Європолу та Євроюсту у складі JIT The Joint Investigation Team.

Оперативно припинити злочинну діяльність міжнародної ОЗГ правоохоронцям допомогла JIT — угода про створення спільної слідчої групи, що була укладена між українськими та чеськими правоохоронцями.

Нагадаємо, що в ході досудового розслідування поліцейськими було встановлено двох організаторів цього «call-центру» — громадян України та Чехії, які залучили до роботи в злочинній організації понад 20 осіб.

Під час дзвінків шахраї користувались технологією спуфінгу, тобто підміною телефонного номера на будь-який потрібний. Представляючись співробітниками служби безпеки банківської установи, шахраї повідомляли жертвам, що їх банківський рахунок зламано, а для збереження коштів потрібно тимчасово перевести їх на інший, наданий злочинцями «безпечний» рахунок.

Достовірність цієї інформації підтверджували іншим дзвінком — нібито, від поліцейського, що підтверджував достовірність зламу рахунку та необхідності переводу грошей на інший рахунок.

В рамках обшуків, що відбулися у м. Дніпро в квітні 2023 року, слідчі затримали громадян Чехії, які 25 вересня 2023 були передані чеським правоохоронцям для подальшого досудового розслідування.

Наразі відносно них чеські компетентні органи розслідують кримінальну справу за фактом шахрайства, передбаченого ч.1, ч.5. а) статті 209 Кримінального Кодексу Чеської Республіки, за що фігурантам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Відносно інших фігурантів слідчі Нацполіції розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 1., ч.2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального Кодексу України, за що фігурантам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Національна поліція України