Українські правоохоронці спільно з колегами з Франції та Монако затримали сина експрезидента АТ «Мотор Січ», підозрюваного у легалізації майна

Спільна слідча група Офісу Генерального прокурора, СБУ та правоохоронних органів Французької Республіки і Князівства Монако викрили схему легалізації незаконно отриманих грошових коштів експрезидента АТ «Мотор Січ». Також правоохоронці встановили обставини вчинення нових кримінальних правопорушень підсанкційним ексвласником наразі націоналізованого підприємства в Запоріжжі.

За даними слідства, в порушення національної процедури, сім’я ексвласника до 2014 року консолідувала більше 65 % акцій оборонного підприємства, які були оформлені на номінальних власників офшорних компаній. Після початку війни з рф, розуміючи, що підприємство втрачає ринки збуту, власник і його син незаконно, без дозволу на передачу контрольного пакету акцій монопольного українського підприємства, продали їх представникам іноземної держави.

Упродовж 2016-2025 років син експрезидента АТ «Мотор Січ» у тому числі на території Франції і Монако легалізовував отримані у злочинний спосіб кошти на суму понад 650 млн доларів США.

У квітні 2025 року учасники спільної слідчої групи – прокурори Офісу Генерального прокурора та співробітники СБУ брали участь в обшуках, затриманні та допиті сина ексвласника на території Князівства Монако, які проводились компетентними правоохоронними органами. За результатами слідчих дій на території Монако виявлено численне коштовне майно, оформлене на підконтрольних колишньому власнику осіб. Його сину повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України).

Одночасно на території України колишньому власнику підприємства повідомлено про підозру у привласненні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Нагадаємо, на розгляді у суді перебуває обвинувальний акт стосовно експрезидента АТ «Мотор-Січ», йому інкриміновано колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, надання сприяння терористичній організації, а також перешкоджання діяльності військових формувань в особливий період (ст. 111-1, ст. 111-2, ст. 258-3, ст. 114-1 КК України).

Крім того, за матеріалами Офісу Генерального прокурора суд задоволив позов Мінюсту про стягнення активів колишнього президента АТ «Мотор Січ» та його спільника. В дохід держави стягнуто майже 600 млн грн, 11 об’єктів нерухомого майна, 5 з яких – земельні ділянки, а також частки у статутному капіталі 11 підприємств з капіталом 367,3 млн грн та інші активи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу ГУ «І» СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора